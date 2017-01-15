أندرو محسن مديرا فنيا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الناقد السينمائي أندرو محسن مديرا فنيا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير عام 2020.







وعقدت إدارة المهرجان ممثلة في السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان اجتماعا مع الناقد أندرو محسن لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين على ثقتهما الكبيرة في كفاءته وقدرته على تقديم محتوى جيد.





ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن - في تصريحات اليوم /الأحد/ - إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى خاصة وأنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ موضحا أنه سيبدأ العمل على اختيار لجان المشاهدة واختيار الأفلام في الأيام القادمة حتى يضم المهرجان أعمالا متنوعة في مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة.





يذكر أن أندرو محسن ناقد سينمائي عمل في برمجة عدة مهرجانات وتولى سابقا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة كما يتولى حاليا منصب مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك في عدد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية بالإضافة لكتاباته النقدية المنتظمة في عدة مطبوعات ومواقع إلكترونية.





ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة في فبراير القادم ويتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.