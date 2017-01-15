"الثقافة" ناعية محمد النجار: قدم أعمالا لامست وجدان أبناء الوطن

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج محمد النجار الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الراحل قدم أعمالاً سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.

تخرج "محمد النجار" في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.

بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين، وفي عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف، وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب،قلب جرىء،ميدو مشاكل، عوكل، صباحو كدب).

وكان آخر أعمال المخرج محمد النجار مسلسل "الدخول في الممنوع"، من بطولة بشرى وأحمد فلوكس وإيمان العاصى وعزت أبو عوف والمطربة أمينة ومحمد سليمان، من تأليف محمد الباسوسى.