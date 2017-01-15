مخرجتان سعوديتان تشاركان في مهرجان البندقية

ينعقد مهرجان البندقية السينمائي هذا العام بمشاركة المخرجتين السعوديتين هيفاء المنصور وشهد أمين اللتين تحملان رسالة للرأي العام حول تمكين النساء وضرورة رؤيتهن وسماعهن.



وتعرض المنصور في المهرجان فيلم "المرشحة المثالية"، وهو واحد من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان ويحكي قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية.

وهو أحد فيلمين قدمتهما مخرجات للتنافس على مسابقة هذا العام.

أما فيلم "حراشف" لأمين والذي عرض خارج المسابقة الرسمية فيدور حول فتاة تنجو من براثن سكان قريتها المؤمنين بالخرافات والذين يعتقدون أن لعنة حلت عليها.

وأشارت المخرجتان في حديث لوكالة "رويترز" إلى أملهما في أن توصل أفلامهما رسالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشهد فيه السعودية تخفيف قواعد ولاية الرجل التي لطالما قوبلت بانتقادات في الخارج.

وعندما سئلت المخرجة عن الرسالة التي تريد إيصالها إلى السعوديات من الفيلم قالت: "الوقت حان لكي يخاطرن وألا يخشين من الفشل أو من إطلاق الأحكام عليهن".



