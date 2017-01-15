مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبحث الاستعدادات للدورة الرابعة

استضاف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي, اجتماع مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي .



وشهد الاجتماع استعراضا لحصاد الدورة الماضية من المهرجان ومناقشة الاستعدادات للدورة الرابعة من المهرجان التي ستعقد في شهر فبراير المقبل وبعض التفاصيل الخاصة بحفلي الافتتاح والختام, والمكرمين, والبرامج الجديدة التي ستضاف في الدورة الرابعة.

ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة, وبرعاية المجلس القومى للمرأة, ونقابة السينمائيين.



