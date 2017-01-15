محاضرات عن المسرح الغنائي على هامش مهرجان المسرح التجريبي الـ26

أعلن الشاعر محمد بهجت، عن المحاضرات العملية للدورة السادسة والعشرين من مهرجان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

وتضم محاضرات "المسرح الغنائي" التي تقدم لأول مرة، ويشارك فيها كل من الفنانة سوزانا مارس، وعازف البيانو اريك ليتل، والفنانة كاترينا جالكا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاضرة "العلاقة بين الأسطورة والواقع" يشارك بها المخرج اليوناني ثيودوروس تيرزوبولوس، و"التمثيل" يشارك بها كل من الفنان فين شامبري، والفنانة جوزي سيد، والفنان جوناثان والترز، من الولايات المتحدة الأمريكية، "علاقة الممثل بالمخرج" يشارك بها المخرج الأمريكي لي بروير من الولايات المتحدة الأمريكية، "العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان" تقدمها الدكتورة جيسيكا قهوة، أستاذ المسرح بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، "أزمات المسرح.. الحالة اليونانية" يشارك بها أستاذ تاريخ المسرح اليوناني سافاس باستاليديس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، التي تنطلق خلال الفترة من 10 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وتحل الولايات المتحدة الأمريكية، دولة ضيف الشرف لهذه الدورة، بحضور الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، والدكتورة دينا أمين، مدير المهرجان، والمخرج عصام السيد، المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الفنانين والمسرحيين.



