دينا الوديدي ورقصات إسبانية في الليلة قبل الأخيرة من مهرجان "القلعة"

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ثلاثة حفلات متتالية مساء اليوم السبت، للمطرب محمد حسن والعارضة منى بوركهارد والمطربة دينا الوديدي.

تبدأ الحفلات في الثامنة مساء، حيث يقدم المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة من مؤلفات الطرب العربي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وفي التاسعة مساء تقدم العارضة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة إلى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وفي العاشرة مساء تقدم دينا الوديدي نوعا مميزاً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها "الحرام"، "دواير"، "السيرة"، "سكون"، "كتر الوجع"، "يا جنوبي"، وغيرها.



