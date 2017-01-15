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نقابة المهن التمثيلية تؤكد استقرار الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

نقابة المهن التمثيلية تؤكد استقرار الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

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أكد الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبو عوف الذي يتلقى العلاج حاليا بأحد المستشفيات الخاصة شهدت استقرارا نسبيا خلال الساعات الماضية. 

وأوضح عادل في تصريح أن وفدا من نقابة المهن التمثيلية زار "أبوعوف" للاطمئنان على حالته الصحية ضم كلا من الفنانين نهال عنبر وأيمن عزب وعزوز عادل وعاطف عوض.

وأكد أن الحالة الصحية للفنان الكبير باتت مستقرة ويتواجد حاليا تحت الرعاية الطبية. 

وكان عزت أبوعوف قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين استدعت دخوله أحد المستشفيات بعد إصابته ببعض المضاعفات في الكبد حيث يعاني منذ سنوات من أمراض في الكبد. 

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