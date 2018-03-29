المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة..غدًا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، الاجتماع السنوى لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، وذلك غدًا الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشروالنصف صباحا، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

وتنقسم جوائز الدولة إلى: جائزة الدولة التشجيعية وتبلغ قيمة كل جائزة 50000 جنيه مصرى (خمسون ألف جنيه مصرى) لكل من فروعها، وهى: فرع الفنون ويضم: "فن الرسم، فن الخزف، العزف على ألة القانون، تمثيل مسرحى، تصميم أزياء مسرحية، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية، تصوير الفيلم الروائى الطويل".

وفرع الآداب ويضم: "نقد النص الشعرى، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية، ديوان شعر فصيح، مسرحية شعرية، رواية، تطبيقات إلكترونية للأطفال، ترجمة كتاب فى النقد الروائى، رواية للناشئين .

وفرع العلوم الاجتماعية ويضم: "علم الإجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الشباب، الكتاب والنشر، ثقافة البيئة، علوم الإدارة"، وفرع العلوم الإقتصادية والقانونية ويضم: "اقتصاديات البيئة، الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية، الفكر والنظرية السياسية، دراسات شرق أوسطية، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"، قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر"، مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز".

أما جائزة الدولة للتفوق؛ فتشمل ثلاثة فروع، وهى: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصرى) وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

وجائزة الدولة التقديرية، تبلغ قيمتها 200000 جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشرة جوائز منقسمة كالتالى: "3 جوائز فى فرع الفنون، 3 جوائز فى فرع الآداب، 4 جوائز فى فرع العلوم الاجتماعية".

وأخيرًا، تأتى جائزة النيل التى شهدت عدة تعديلات مثل رفع قيمتها المالية وتغيير المسمى الخاص بها ليصبح: "جائزة النيل للمبدعين المصريين"، بجانب إنشاء جائزة للمبدعين العرب تحمل اسم: "جائزة النيل للمبدعين العرب"، وتمنح هذه الجائزة لأحد المبدعين العرب فى إحدى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500000 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ويبلغ عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين ثلاث جوائز، وتأتى على النحو التالى: "جائزة للفنون وجائزة للآداب وجائزة للعلوم الاجتماعية"، بينما تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب فى أىٍ من مجالات: "الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية".

يذكرأن تشكيل المجلس الأعلى للثقافة يضم أكثرمن ستين شخصية من رموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.



