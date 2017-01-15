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هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية "بينا"

هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية "بينا"

تاريخ النشر

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "بينا" بأستوديو أم ساوند والتي تعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت لهاني محروس.

ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الإسكندراني وتقول كلماتها: "بينا حبيبي الهوا بينادينا.. بينا نحضن قلوبنا بايدينا.. نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلوا غرامنا في عينينا".

الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها بالكامل ودخلت مرحلة المكساج وإعداد الماستر استعدادا لطرحها خلال أيام قليلة عبر شبكة الإنترنت وموقع اليوتيوب.

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