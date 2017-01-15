مصر تشارك في دورة الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات

تشارك مصر ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، في فعاليات الدورة الثالثة للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات ومراكز المعلومات المنعقدة حاليا في دولة الكويت.







وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة تأتي في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني وتبادل الخبرات في سبيل مستقبل معلوماتي للمكتبة الرقمية العربية الصينية.





وتشهد دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها في مجالات الأرشفة والرقمنة والإتاحة.





وأشاد الحاضرين بالتجربة الرائدة لدار الكتب المصرية (المكتبة الوطنية) منذ إنشائها لتكون أول مكتبة وطنية في الوطن العربي حتى الآن.