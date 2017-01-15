منتدى الشعر المصري يؤبن الشاعر الأردني أمجد ناصر

يطلق منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السادسة والنصف مساء غد الأحد بمقر حزب التجمع الوطني يميدان طلعت حرب وسط القاهرة حيث تلتئم الندوة حول تأبين الشاعر الأردني الكبير أمجد ناصر الذي رحل عن عالمنا في نهاية شهر أكتوبر الماضي.



ويعد أمجد ناصر واحدا من أبرز وأهم الشعراء العرب في العشرين عاما الأخيرة وقد أصدر مجموعته الشعرية الأولى "مديح لمقهى آخر" عام 1979 بتقديم الشاعر العراقي سعدي يوسف ولاقت وقتها صدى نقديا لافتا في الصحافة اللبنانية والعربية واعتبرها النقاد بشارة على ولادة شاعر ذي صوت وعالم خاصين.

ورغم انضوائه السياسي والأيديولوجي في صفوف اليسار إلا أن قصيدته ظلت بمنأى عن الشعارية السياسية فعملت على الاحتفاء باليومي والتفصيلي والحسي أكثر من احتفائها بالسياسي المباشر.

وقد ظلت هذه الميزة تطبع شعر أمجد ناصر إلى وقت طويل.

وقد أصدر أمجد بعد ذلك عدة دواوين مهمة ومؤثرة بعد انتقاله إلى الشكل النثري فكتب منذ جلعاد كان يصعد الجبل , رعاة العزلة , سر من رآك , مرتقي الأنفاس , حياة كسرد متقطع , وعدة دواوين أخرى , كما كتب أمجد الرواية واستغرقه أدب الرحلة لفترة ليست قصيرة كما عمل مديرا لتحرير جريدة القدس العربي منذ تأسيسها في بداية التسعينيات ثم انتقل إلى جريدة العربي الجديد ليحرر ملحقا ثقافيا هو ضفة ثالثة .

يتحدث في الندوة كل من : الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم , الروائي والكاتب عزت القمحاوي , الشاعر فتحي عبد الله , الناقد والشاعر محمد السيد اسماعيل , الشاعر محمود قرني , كما يشارك في القراءات الشعرية لشعر أمجد ناصر كل من الشاعر والروائي على عطا والشاعرة زيزي شوشة والشاعر عيد عبد الحليم الذي يشارك أيضا في إدارة الندوة



