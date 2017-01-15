مركز الحرف التقليدية يستضيف معرض خريجي بيت جميل للفنون التراثية

يستضيف مركز الحرف التقليدية بالفسطاط معرضا لأعمال خريجي الدفعة التاسعة لبرنامج بيت جميل للفنون التراثية وعددهم 21 طالبا تخصصوا في أعمال النحاس والخزف والسيراميك والخشب على مدار عامين من الدراسة ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.



وأقيم حفل تخريج هؤلاء الطلاب مؤخرا في بيت جميل في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط والذي يعتبر ثمرة تعاون بين مؤسسة "فن جميل" ومدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية وصندوق التنمية الثقافية في مصر.

وكانت قطع الثريا والخزف والسيراميك المصممة على الطراز المملوكي من بين أبرز الأعمال التي احتفى بها الحفل الذي يقام كل عامين في المركز الذي يعنى بدراسة الفنون التقليدية وحماية وصون التراث. وأقيمت مراسم الحفل في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبد الوهاب و نائب المدير التنفيذي لمدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية الدكتور خالد عزام وممثلي "فن جميل" المؤسسة التي ترعى الفنانين وجماعات الإبداع.

وعن هذه المناسبة, يقول ممدوح صقر مدير البرنامج في بيت جميل: "لاحظنا هذا العام تطورا في عمل وإبداع الخريجين وكذلك مهارات تقديم وعرض تلك الأعمال.

وفي هذا العام أبدع طالبان متخصصان في الأعمال النحاسية في تنفيذ قطعتين من الأعمال المعدنية مملوكية الطراز: طاولة وثريا وتشير النتائج التي نالت إعجاب الجميع إلى إمكانية تنفيذ قطع متحفية".



ويضيف صقر: "حرص معظم الطلاب المتخصصين في أعمال الخشب على صنع قطع الأثاث وعلى الرغم من أن ذلك مثل تحديا لبعضهم, إلا أن النتائج جاءت جيدة.

أما مجموعة أعمال الخزف والسيراميك فتنوعت تصميماتها في لوحات وألواح مزخرفة أظهرت التمكن من استقاء الأفكار من مختلف المصادر.



