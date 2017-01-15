بالفيديو.. تركيب وتشغيل محطة الإسكندرية للبث الأرضي الرقمي

قام قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام يوم الأحد بتركيب أجهزة الضغط الرقمي وتشغيل المحطة الرقمية بالإسكندرية على تردد 34 لبث باقة قنوات مكونة من القناة الأولى والثانية والإسكندرية المحلية والنيل للرياضة وقناة تايم سبورت.







وكان المهندس مسعد حواش رئيس المنطقة الشمالية للإرسال على رأس فريق عمل من الإرسال ومشروعات الإرسال بقطاع الهندسة الإذاعية وخبراء من الشركة الموردة لأجهزة الضغط الرقمي.





ويجري حاليًا استكمال التركيبات بمرسى مطروح والسلوم، وذلك قبل انطلاق فعاليات كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري.





على صعيد أخر، قام فؤاد الفقي نائب رئيس قطاع الهندسة لشئون الإرسال بزيارة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بمحطة الزقازيق.





وأكد "الفقي" - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر - أنه سيتم غدًا الانتهاء من أعمال برج الإرسال، كما تم الانتهاء من تركيب المحطات.



