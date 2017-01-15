عرض "مملكة إبليس" فى أكتوبر المقبل

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" على عرضه في أكتوبر المقبل.



يعد "مملكة إبليس" من المسلسلات الغريبة بعض الشيء عن الدراما المصرية، فهو يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خالية ليس لها علاقة بالواقع، لكن هذه المرة داخل حارة، وهذا النوع ليس جديدا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائما ما يثير الجدل بأعماله الغريبة.

"مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، خالد أنور، أسماء جلال، نانسي صلاح، محمود الليثي، وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.



