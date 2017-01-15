بالصور.. وزيرة الشؤون الخارجية السويسرية تزور منطقة آثار سقارة

استقبلت منطقة آثار سقارة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية والوفد المرافق لها بحضور السفير السويسري بمصر، و كان في استقبالهم صبري فرح مدير عام منطقة سقارة.

وقال فرج إن الزيارة شملت الهرم المدرج ومقبرة ايدوت وميحو والسرابيوم ونمتي مس ومايا وهرم اوناس ومتحف ايمحتب.

وقد أعربت الوزيرة عن إعجابها بالآثار المصرية مؤكده على اعادة الزيارة مرة اخرى لرؤية المزيد من الآثار والحضارة المصرية الفريدة بصحبة عائلتها.

كما حرصت الوزيرة والوفد المرافق لها على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم بالمنطقة.



