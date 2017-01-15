اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقاما قياسية

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقاما قياسية

تاريخ النشر


جمع البث الحي لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الـ16 في موسكو على قناة الإنترنت ch16.medici.tv نحو 10 ملايين مستمع، متفوقا عما كان عليه منذ 4 أعوام عندما أقيمت المسابقة الـ15.

وقد سجل العدد الأكبر من المستمعين في روسيا والولايات المتحدة واليابان. وعلاوة على ذلك هناك مستمعون من عشاق الموسيقى يمثلون 176 بلدا ويتابعون هم أيضا المسابقات الدولية الموسيقية.

وأفاد المكتب الصحفي للمسابقة بأن عازفي البيانو يثيرون أكبر اهتمام بين عشاق الموسيقى. وعلى سبيل المثال فإن 4.7 مليون شخص استمعوا لمسابقات الدوريْن ربع النهائي ونصف النهائي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص استمتعوا بالمسابقة الموسيقية بنظام أونلاين و3.3 مليون شخص أصغوا إليها عبر التسجيل.

أما عازفو الكمان فجمعوا حوالي 1.5 مليون مشاهدة خلال 5 أيام المسابقة .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content