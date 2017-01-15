محاضرة عن "تاريخ الطب الرياضى" فى مكتبة الإسكندرية

مع بزوغ الألعاب الأولمبية القديمة ظهر أول طبيب متخصص فى علاج المصارعين "جالينيوس"، وعلى الرغم من توقف الألعاب الأولمبية القديمة لعدة قرون من قبل الرومان، إلا أن الأطباء المسلمين قد برعوا فى هذا الفرع من فروع الطب، وعلى الأخص ابن سينا الذى أوضح دور الرياضة فى علاج الأمراض وكذلك أهمية علوم التغذية والوظائف الحيوية لجسم الإنسان، ومع عصر النهضة وإعادة الألعاب الاولمبية الحديثة٬ لم يقتصر الطب الرياضى على علاج اﻹصابات الرياضية أو الوقاية منها، بل كان له دور كبير فى علاج كثير من الأمراض.

حول قصة الطب الرياضي في العالم ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافى، فى مكتبة الإسكندرية، محاضرة تحت عنوان "تاريخ الطب الرياضى"، وذلك يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر الحالى، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة التى يلقيها الدكتور مصطفى المنيرى، استشارى الطب الرياضى، جذور الطب الرياضى التى تمتد إلى العصور القديمة٬ حيث إن قدماء المصريين من أوائل الشعوب التى مارست الطب والرياضة، وسجلوا ذلك على جدران المعابد والمقابر، والبرديات الطبية أيضًا، وعلى الرغم من الإيمان العميق للإغريق بقدرات "إيبوقراط"، إلا أنهم اعتبروا "إيمحتب" إله الطب.



