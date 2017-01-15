المخرج أميرالشناوي يناقش"الكيلو 64"بالتحريرالثقافي الأربعاء المقبل

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل العرض الخاص للفيلم التسجيلي"الكيلو 64"يعقبه مناقشة مع المخرج أمير الشناوي والمخرج عمرو سلامة حول أحداث الفيلم وصناعة الأفلام التسجيلية.







و"الكيلو 64" فيلم تسجيلي جذب إليه الأنظار في العرض الأول له ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 40, وتدور أحداثه حول صيدلي شاب يدعى وائل يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متأثرا بروح ثورة يناير,





لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته. أمير الشناوى مخرج أفلام تسجيلية حصل على شهادة الماجيستيرفي الأفلام التسجيلية من لندن عام 2017, ومنذ عام 2010 يعمل في مجال الأفلام,وخلال الخمس سنوات الماضية أخرج عددا من الأفلام التسجيلية وفي عام 2015 عمل أمير الشناوي كمساعد مخرج في فيلم "اشتباك"للمخرج محمد دياب ويعد فيلم"الكيلو 64"هو الفيلم التسجيلي الطويل الأول له.







