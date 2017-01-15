المعارض: الدورة ال 53 من معرض القاهرة الدولي 18 مارس المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن انطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي في دورته ال```53 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لعام 2020

خلال الفترة من 18 حتى 27 مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المعرض هذا العام يتضمن العديد من القطاعات التي تتناول مختلف الأذواق لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وأضافت من المقرر تخصيص صالة لقطاعات متنوعة ( الملابس -المفروشات - صناعات غذائية - أجهزة كهربائية - أدوات منزلية - شركات وجهات حكومية).

وستتواجد بنفس القاعة مجموعة من الشركات الأجنبية المشاركة.

وعن العرض المكشوف أشارت الهيئة إلى أنه ستخصص "حديقة أوزوريس" لقطاعي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

كما ستحتوي الحديقة الصينية على معروضات من (الملابس القطنية والمفروشات والسجاد والموكيت).

ونوهت إلى أنه من المخطط له عودة جديدة وقوية لقطاع السيراميك والأدوات الصحية لتتضمن مجموعة من كبرى شركات السيراميك التي سيراعى فيها التنوع والاختلاف

وسيكون تحت مسمى "سيراميكا ماركت".



