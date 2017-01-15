أمسية غنائية يحييها الفنان علي الحجار بدار الأوبرا الخميس المقبل

يحيي الفنان علي الحجار ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي أمسية غنائية من زمن الفن الجميل وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف بدارالأوبرا المصرية. ويقدم الفنان علي الحجار خلال الحفل باقة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية من بينها: (يا مصري ليه, يا طالع الشجرة ما تمنعوش الصادقين, هنا القاهرة المال والبنون, من غير ما تتكلمي مسألة مبدأ, راح توحشيني,جد ير بالذكر أن الفنان علي الحجار اعتاد المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.





