ختام مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الرابعة غداً

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه سوف يختتم غدا الأحد بفرع ثقافة الأقصر بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي فى دورته الرابعة.

وأعرب الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن سعادته بتنظيم هذا المهرجان في قصر ثقافة الأقصر مضيفاً أن العمل الثقافي لا يقتصر على المؤسسات الثقافية فقط ولكن سياستنا الانفتاح على جميع المؤسسات والمجتمعات وتجمعات المثقفين المصريين فى جميع أنحاء مصر.

وأوضح عواض أن الهيئة منوط بها العمل والفعل الثقافى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في ٢٧ محافظة، ولذلك فهي تفتح كل أبوابنا للتفاعل مع جميع المبادرات لأنها الوسيلة التي تسهل العمل الثقافى، وهى قوة تضاف إلى قوة وزارة الثقافة المصرية فى نهجها وسياستها لمواجهة الأفكار الثقافية والفعل الثقافي التنويري في كل بقاع مصر.

بدوره، أشار الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر إلى اكتمال الدورة الرابعة وأن يستمر بيت الشعر فى نقله للأجيال . وقال:”نفخر بأننا حققنا تفاعلاً كبيراً مع جامعة جنوب الوادي، حيث إن شباب الجامعة هم أمل المستقبل “.

وعقدت أمسية شعرية على هامش الفعاليات للشعراء ، وألقى الشاعر أحمد سويلم قصيدة “الأجراس”، والشاعر أحمد نناوى قصيدة “كأنها المتنبي”، والشاعر أشرف قاسم قصيدة “معلق كاقتراب الحلم”، والشاعرة شرين العدوى قصيدة “ذات مساء”، والشاعر محمد عرب صالح قصيدة “لوحة عريانة اللون” ، ثم قدمت شهادات تقدير للشعراء المشاركين في الأمسية.



