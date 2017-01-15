عرض "ريا و سكينة" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

استضافت دار الأوبرا المصرية, برئاسة الدكتور مجدى صابر, مساء اليوم /السبت/, العرض المسرحي (ريا وسكينة) لفرقة فرسان الشرق للتراث, تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت, وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .







يتضمن العرض قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة لشخصيتي ريا و سكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل, وذلك من خلال معالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي في تلك الفترة, مع إبراز ردود الأفعال تجاه هذا العنف باعتباره صراعا مع الموت.





عرض "ريا وسكينة" إخراج كريمة بدير, تأليف محمد فؤاد, ديكور وملابس أنس إسماعيل . يشار إلى أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية, ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية, وتوالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور.



