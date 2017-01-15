غدا.. تأبين كشيك في بيت الشعر و"حوار الفنون" في الغوري

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة من الأنشطة والأحداث الثقافية والفنية غدا الأحد بمراكز الإبداع التابعة.



حيث تقام في الخامسة مساءا ببيت الشعر العربي بمقره ببيت الست وسيله خلف الجامع الأزهر ورشة شعراء الجامعات والتى يشارك فيها مجموعة الشعراء الشباب بالجامعات المصرية المختلفة.

يعقب الورشة تأبين للشاعر الراحل محمد كشيك أحد أبرز شعراء العامية المصرية والذى رحل تاركا مجموعة من الدواوين الشعرية والكتابات النقدية.

يشارك فى الأمسية الشعراء والنقاد: بهاء جاهين, حسين حمودة, أمين حداد, محمد الحلو ورجب الصاوي ويديرها الشاعر السماح عبد الله.

وفي الثامنة مساء تقام أمسية "حوار الفنون" بمركز إبداع قبة الغوري خلف الجامع الأزهرضمن أمسيات مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ على الهوية المصرية.

الأمسية بمشاركة فرق "الطبول التراثية, النيل للألات الشعبية وحسب الله وتقدم مجموعة من أغانى الفولكلور المصري برؤية وإخراج الفنان إنتصار عبد الفتاح.



