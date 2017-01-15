برامج تدريب صيفية لطلاب الجامعات بمتحف قصر المنيل

تحت عنوان "حكايات متحف 3" يبدأ متحف قصر محمد علي بالمنيل في استقبال مختلف طلاب كليات الآثار والاداب قسمي التاريخ والآثار ودارسي علم المتاحف للتدريب الصيفي للعام الثالث علي التوالي.







وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن تلك الدورات التدريبية تأتي في اطار خطه القطاع للتواصل مع مختلف فئات الجمهور وتفعيل الدور المجتمعي والتعليمي للمتحف، مشيره إلي أن المتحف سوف يبدأ بتسجيل اسماء الطلاب الرغبينللتدريب بداية من اوائل الاسبوع القادم، وسوف يتم الاعلان عن نتيجه القبول لاحقاً.





واضاف ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن برنامج التدريب يشمل جزئين نظري وعملي، الجزء النظري يضم محاضرات علميه تستمر لمدة ٣ ايام، يليها التدريب العملي للطلاب لمعرفة سُبل شرح المتحف والقطع الأثرية والتعامل معفئات الجمهور المختلفة من زوار المتحف باللغتين العربية والانجليزية.



