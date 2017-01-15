القومى لثقافة الطفل يصدر كتابا وأغنية بمناسبة افتتاح الأمم الإفريقية

احتفل المركز القومى لثقافة الطفل ، بافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وأصدر المركز كتابا خصيصا بهذه المناسبة بعنوان "بطولة الأمم الإفريقية" إعداد أ/إسلام الشامي، أ/فايزة فرج، وأغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصرى" التى أنتجها المركز خصيصا لهذا الحدث، تأليف الشاعر أيمن حافظ وألحان الموسيقار وائل عوض.

وقد تجمع أطفال فريق مسرح الحديقة بالملابس الفرعونية، والأطفال المشاركين فى الورش الفنية في منطقة المعارض حاملين أعلام الدول المشاركة في البطولة وتميمة كأس الأمم الإفريقية، بمصاحبة الطبول واﻵلات النحاسية التى قدمها فريق الكشافة، وعلى أنغام الأغنية.

وأعقب ذلك افتتاح معرض الفن التشكيلى "إفريقيا بتتكلم مصرى" وإزاحة الستار عن نموذج مصغر لكأس الأمم الإفريقية الذى أعده فنانو الحديقة الثقافية، وحوله أعلام الدول المشاركة.

وعلى المسرح الكبير تم عرض فيلم عن تاريخ البطولة منذ إنشائها وحتى اليوم، ثم عقدت ندوة رياضية تثقيفية للنقاد الرياضيين أحمد فتحى وإيهاب الفولى وإيهاب شعبان، بمشاركة معدى كتاب "بطولة الأمم الإفريقية" وأدار الندوة رئيس المركز الكاتب المسرحى محمد ناصف، ثم تم عرض الأراجوز المصرى للفنان ناصر عبد التواب بمصاحبة الفنان أحمد جابر والذي دار حول الأخلاق الرياضية.

واختتمت العروض الفنية بعرض فريق كورال أطفال الحديقة الثقافية "سلام" بقيادة الفنان وائل عوض بأغنية "إفريقيا بتتكلم مصرى"، كما أقيمت على هامش الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية كالرسم، والرسم على الوجه لأعلام الدول، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية ورياضية مع الأطفال منها مسابقة "إفريقيا بتتكلم مصرى".



