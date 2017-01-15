"شرم الشيخ السينمائي" ينتج فيلمًا عن الناقد يوسف شريف رزق الله

قرر مهرجان شرم الشيخ السينمائى إنتاج فيلما تسجيليا طويلا من إخراج المخرج سامى محمد على حول حياة الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق لعرضه فى الدورة المقبله للمهرجان تكريما له وتقديرا لانجازاته الكبيرة فى مجال السينما.

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى أن مؤسسة نون للثقافة والفنون التى ساهم فى تأسيسها الناقد الكبير قررت اقامة حفل كبير بالاوبرا لتكريم الراحل الكبير فى حياته حيث تم عقد عدة اجتماعات حضرها بنفسه لتحديد محبيه من نجوم ونجمات السينما وكبار مخرجيها الذين عاصروه والذين سيتحدثون فى الحفل كما حدد تفاصيل الحفل.

جدير بالذكر أن المخرج سامى محمد على أجرى حوارا مطولا مع الناقد الكبير الراحل قبل وفاته تحدث فيه عن المراحل المختلفة فى مسيرته السينمائية الطويلة كما قدم ارشيف الخاص للأستعانه به فى اعداد الفيلم.



