مصممة ملابس فيلم "الممر":تم تنفيذ أزياء شخصيات العمل بكل دقة

قالت ملك ذو الفقار مصممة الملابس لفيلم "الممر"، إن العمل يضم أكثر من 10 شخصيات رئيسية من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة ركز عليها المخرج شريف عرفة ، ونجح الفيلم في إظهار الفوارق بين كل شخصية والأخرى، وأشاد الجمهور بالدقة في إظهار تفاصيل تلك الشخصيات بدقة من خلال ملابسها وقصات شعرها وكذلك اللهجة المختلفة.







وأضافت ذو الفقار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أنها قامت بالتحضير مع المخرج لكل شخصية على حدة، فالعمل يضم عشرات الأطياف من فلاح، صعيدي، نوبي، بدوي، بحراوي، ومن الجيزة، والقاهرة وكل منهم من خلفية ثقافية مختلفة وفئة عمرية مختلفة، وطباع ومستوى تعليمي، ويجب أن تظهر كل تفصيلة في ملابس وشكل الشخصية.





وأوضحت أن فترة الستينات شهدت ثورة في الأزياء، للرجال والسيدات ،فيما عدا الزي النوبي، فهو له تصميم لم يتغير منذ سنوات فالنوبيين محافظين على طراز ملابسهم،لافتة إلى أنه تم توفير الزي العسكري وفق احتياجات العمل.





فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف،ومن ضمن المشاركين أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، ومن ضمن ضيوف الشرف هند صبري، شريف منير،والموسيقى التصويرية للفيلم لعمر خيرت.















