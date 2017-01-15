غدا.. "الآثار" تعلن تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالفيوم

يعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار غدا الجمعة، تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللاهون بمحافظة الفيوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم على هامش الإعلان عن الكشف الأثري، افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني للزيارة لأول مرة، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه وتحديد مسارات الزيارات، وذلك في إطار تطوير المواقع الأثرية التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم كذلك افتتاح جامع خواند أصلباى الأثري وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، بالإضافة إلي تفقد قصر قارون.



