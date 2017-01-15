اتحاد كتاب مصر ينعي شاعر الثغر السكندرى أحمد مبارك

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ببالغ الحزن رحيل الناقد الأدبي والقاص، عضو النقابة شاعر الثغر السكندري الكبير أحمد مبارك، عن عمر يناهز 72 عاما.







وذكرت اانقابة, في بيان اليوم الخميس, أن الكاتب الراحل ولد فى 11 مارس 1947 فى الإسكندرية, وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية, وكتب الشعر وله دواوين عديدة صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة, وعن الهيئة العامة للكتاب.





ويعد الشاعر الفقيد أحمد مبارك من أهم شعراء الثغر السكندرى المعاصرين المتميزين, له فى حديقة الشعر ديوان "تداعيات 1991", وديوان "فى انتظار الشمس", "فى ظلال الرضا 1996" وغيرها, ويأتى ديوان "ومضة فى جبين الجواد" ليصدر فى فترة مليئة بالمتناقضات النفسية والاجتماعية والأخلاقية ليجعلنا ننتبه للأدواء الغائرة فى روح عالمنا الذى نعيشه ونحياه بخيره وشره, ونشر له الناقد الكبير الراحل الدكتور عبد القادر القط العديد من القصائد إبان ترأسه تحرير مجلة إبداع في فترة الثمانينيات, وكتب عنه الكثير من الشعراء أهمهم فاروق شوشة وغيرهم.







