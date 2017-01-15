دار الكتب تنظم مؤتمر أدب الطفل نوفمبر القادم

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة, عن تنظيم المؤتمر السنوي الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل في الفترة (20-21 نوفمبر القادم) والذي يقام تحت عنوان: أدب الطفل بأفريقيا.



وذكرت الهيئة, في بيان اليوم الأربعاء, أن المؤتمر يضم عدة محاور رئيسية هي: سمات شكل ومحتوى أدب الطفل وإشكالياته المشتركة بأفريقيا, معالجة أدب الطفل لقضايا المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بأفريقيا, أدب الطفل وتشكيل الهوية الثقافية بأفريقيا, ملامح تأثر أدب الطفل بمكونات البيئة الجغرافية في دول أفريقيا, تحليل محتوى الرسوم بقصص الطفل الأفريقي, سمات الأدب المقدم للطفل الأفريقي وفقا للمراحل العمرية, اتجاهات أدب الطفل بأفريقيا في مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار, التقارب والتنافر في شكل ومحتوى أدب الطفل بأفريقيا, إشكاليات تعدد اللغات المستخدمة واتساع الأقاليم الجغرافية بأفريقيا, أدب الطفل الأفريقي بين الحكايات الشعبية والقضايا المعاصرة, إشكاليات ترجمة أدب الطفل في أفريقيا للغات أخرى غير لغته الأصلية, إشكاليات نشر كتب الأطفال بأفريقيا وتأثير تكنولوجيا الاتصال على تداول ونشر أدب الطفل بين أطفال أفريقيا.

كما يضم المؤتمر كذلك معالجة أدب الطفل لقضايا المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بأفريقيا, ويشمل: معالجة أدب الطفل لأحداث العنف والإرهاب - التمييز العنصري اللجوء النزوح الهجرة الشرعية الهجرة غير الشرعية تجارة البشر الجوع - الفقر عمالة الأطفال- التطرف الفكري الغزو الثقافي حروب الجيل الرابع الصراعات الدولية - مستقبل أفريقيا, إلى جانب استثمار أدب الطفل في تنمية قدرات ومهارات أطفال, وتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا, تناول أدب الطفل لخطط تنمية المجتمعات المحلية بأفريقيا, وأيضا أدب الطفل وتشكيل الهوية الثقافية بأفريقيا, ويشمل: ملامح تأثر أدب الطفل بمكونات البيئة الجغرافية بدول أفريقيا, دور أدب الطفل في نشر ثقافة السلام والتعايش والتفاهم الإنساني مع الآخر بأفريقيا, أدب الطفل وتبادل الثقافات, والتقارب بين شعوب الدول الأفريقية, أثر ثقافة المجتمعات المحلية بأفريقيا على الأدب المقدم للطفل, تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارات الثقافة في دول أفريقيا بمجال أدب الطفل, إسهامات الترجمة في تحقيق التبادل الثقافي لأدب الطفل بأفريقيا.

وأضاف البيان أن من شروط المشاركة في المؤتمر: ألا يتقاضى المركز أية رسوم نظير المشاركة سواء ببحث أو بورقة عمل أو بالحضور, وأن يستقبل المؤتمر البحوث وأوراق العمل التي لم يسبق نشرها, وإرسال ملخص العمل والسيرة الذاتية للمشارك في موعد غايته 20-9-2019, والأعمال العلمية كاملة قبل 20-10-2019 عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وأن تتولى اللجنة العلمية تحكيم البحوث وأوراق العمل ومخاطبة الباحث بقبول أو رفض العمل. وتعود حقوق نشر الأعمال المشاركة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, وتنشر الأعمال كاملة في كتاب المؤتمر أو بعدد خاص من مجلة أدب الأطفال: دراسات وبحوث.



