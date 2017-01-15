"الوعى بالوطن وسيكولوجيا الإنتماء"..ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية حول "الوعى بالوطن وسيكولوجيا الإنتماء"، فى السادسة مساء اليوم الخميس، بمقر المكتبة بالزمالك.

ويأتى ضيوف اللقاء الكاتب الصحفى الإعلامى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصرى، الدكتور أحمد عبد الله استشارى الطب النفسى والإدمان ومدير ومؤسس الصالون الفكرى، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

والجدير بالذكر، أن اللقاء يناقش أزمة الوعى التى تنبثق منها كافة الأزمات بالمجتمع، بل أن أى أزمة هي نتاج حالة الوعى المريضة، ولا أمل في إصلاح أي منظومة إلا باستعادة وتطوير الوعي، إلى جانب إلقاء الضوء والتعريف بما يسمى بسيكولوجيا الانتماء وكيفية المساهمة فى بث روح الانتماء لدى أفراد المجتمع.



