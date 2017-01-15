"الأقصر للسينما الإفريقية" يحتفي بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين

تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع (شركة أفلام مصر العالمية) بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 - 2008) بعرض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 و25 و26 يناير المقبل.



وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد - في بيان صحفي اليوم الإثنين - إنه سيتم عرض الأفلام الروائية (الأرض - باب الحديد - عودة الابن الضال) والفيلم التسجيلي (هاملت الإسكندراني) والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية (هاملت) للمخرجة منى غندور.

من جهتها أكدت مدير المهرجان عزة الحسيني, أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول ومنها (السودان - رواندا -بوركينا فاسو - النيجر - ليبيا - أوغندا - تونس - المغرب - موريتانيا - السنغال ) وغيرها إلى جانب عرض نفس البرنامج في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الإفريقية مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

بدوره عبر المنتج جابي خوري عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء.



