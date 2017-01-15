الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولى الثانى عشر

واصل الفريق السيمفونى العسكرى تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور" الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو ، وقدم الفريق المصرى العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .



وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم­ الفريق المصرى بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض ، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى مصر .

وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحى ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور .



