افتتاح مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي بمشاركة 500 فيلم

افتتحت الصين مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي الـ22 في مسرح شنجهاي الكبير بمشاركة أكثر من 500 فيلم صيني وأجنبي.







وقال نائب مدير الدعاية في مدينة شنجهاي الصينية "هو جين جيون" - في تصريحات اليوم الأحد - إن المهرجان يستمر لمدة 10 أيام وتنظمه المحطة العامة المركزية الصينية للإذاعة والتلفزيون وحكومة مدينة شنجهاي فيما سيتم عرض الأفلام المشاركة في 47 دار سينما بشنجهاي.





وأضاف جيون أنه سيقام خلال المهرجان سلسلة من المنتديات مثل: منتدى صناعة السينما الصينية ومنتدى "جين جيويه" للأفلام والأسبوع السينمائي للحزام والطريق وغيرها من الأنشطة تحت إطار "نشيد بالصين الجديدة والسعي إلى عصر جديد".





ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على تطور الصين في الـ70 عاما الماضية وتعزيز الثقة الثقافية وقوة الإبداع والحيوية من خلال تبادل الأفلام الدولية.