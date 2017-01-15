فرقة الخان تقدم الأغاني التراثية بمعهد الموسيقى العربية 22 نوفمبر

ينظم معهد الموسيقى العربية (إحدى دور عرض دار الأوبرا المصرية) حفلا غنائيا تراثيا لفرقة "الخان" للموسيقى والغناء يوم 22 نوفمبر الجاري.



وتشدو فرقة "الخان" في حفلها بقيادة الفنان فادي المغربي - والتي تتكون من 10 مواهب غنائية - مجموعة من الأغاني التراثية القديمة والمعاصرة برؤية مبتكرة دون تحريف ومن أبرز هذه الأغاني (راجعين يا هوا وعوج الطاقية وعيني بترف وليلي ونهاري وأنا بستناك ورمش عينه ومال القمر وهوا يا هوا وحنين وما بلاش اللون) إلى جانب موشح "يا غريب الدار".

يذكر أن فرقة "الخان" الغنائية تأسست عام 2014 على يد الفنان فادي المغربي بهدف إحياء التراث الغنائي القديم والمعاصر وتتكون من 10 أعضاء (5 مطربين و5 مطربات) يعزفون على آلات : القانون والعود والناي والكمان والرق والطبلة إلى جانب الآلات الحديثة المعاصرة وهى البيز والكيبورد والدرامز.



