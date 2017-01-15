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تريلر جديد لفيلم الأنيمشن The Addams Family

تريلر جديد لفيلم الأنيمشن The Addams Family

تاريخ النشر

طرح الحساب الرسمى لفيلم الأنيمشن The Addams Family، تريلر مدته 30 ثانية، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ومن المقرر طرح العمل بدور العرض الأمريكية يوم 11 أكتوبر القادم.

فيلم الأنيمشن The Addams Family من بطولة أصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر.

الفيلم من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر.

فيلم الأنيمشن هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.


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