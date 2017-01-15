اولى حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي الخميس

اخبار مصر- حمودة كامل

تُقدم الفنانة "مروة ناجي" في الثامنة مساء الخميس 23 يناير 2020 اولى حفلاتها بالمانسترلى حيث تتغنى بأورع أغانى كوكب الشرق لأهم ملحنين العصر الذهبي للموسيقى المصرية مثل " محمد القصبجي ، محمد عبد الوهاب ، رياض السنباطي ... وغيرهم "

يأتي إستمراراً للنجاح الكبير الذي تحققه حفلات المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي ثاني حفلات إيحاء ذكري وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم .

يُذكر أن الفنانة "مروة ناجي" واحدة من أهم الأصوات المصرية التي أشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية حيث تتسم حفلاتها بدقة وجمال وروعة الأداء لأغانى السيدة أم كلثوم ودائماً ما تشهد حفلاتها إقبال كبير من الجمهور لعشقه لتراث كوكب الشرق لمهارة مروة العالية والإتقان ببراعة لأغانى السيدة أم كلثوم بإحساس عالي .

يُذكر أن "مروة ناجي" مثلت مصر فى العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية داخل مصر وخارجها منها : إيطاليا - فرنسا - النمسا - ألمانيا - المغرب الجزائر .... وغيرهم منها :

مهرجان Fama Festival Of Music & Art" " بكندا ، مهرجاني موازين والصويرة بالمغرب .

كما قامت بالغناء على العديد من المسارح العالمية مثل " أوبرا ميتشجن " بأمريكا.

شاركت ناجي بتقديم مجموعة من أغاني الأفلام والمسلسلات منها أدائها الصوتي لأغانى الفيلم العالمي "looking for oum kulthum" مع المخرجة العالمية شرين نشات وحصد الفيلم العديد من الجوائز بالكثير من دول العالم ، وتعاونت مع مجموعة كبيرة من أهم الملحنين المصريين منهم : عمار الشريعي - جمال سلامة - أمير عبد المجيد - فاروق الشرنوبي- خالد حماد - وليد سعد ، و قامت بالتمثيل والغناء في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وعدد من المسرحيات الغنائية بمسارح الدولة سواء المسرح القومي أو مسرح البالون منها : إفتتاح المسرح القومي " بحلم يا مصر " أمام الفنان الكبير على الحجار ، ومسرحية " سيرة حب " بمناسبة مرور 25 سنة على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي .