غدا..اتيليه الإسكندرية يعرض الفيلم الكوري "طفيلي"

يقدم اتيليه الإسكندرية "جماعة الفنانين والكتاب"، برئاسة الدكتور محمد رفيق -غدا /الاربعاء- عرضا خاصا للفيلم الكورى "طفيلي"، ضمن نشاط نادي الفيلم ، و ذلك بمقر الاتيليه وسط المدينة.

يتناول الفيلم حياة عائلة من العاطلين عن العمل، وعلى رأسهم الوالد، يعيشون فى شقة بائسة تحت الأرض بين الحشرات و القوارض ، و تتغير حياة هذه العائلة -المكونة من زوجين و ولديهما -عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة انجليزية لفتاة من عائلة ثرية.

يستعرض فيلم " طفيلى" الفوارق الاجتماعية فى كوريا الجنوبية من خلال معالجة ظروف الأسرتين الغنية و الفقيرة .

حصل الفيلم على اشادة واسعة النطاق من النقاد ، و فاز بجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى عام 2019، ليصبح أول فيلم كورى جنوبى يحصل على تلك الجائزة ، الفيلم إنتاج عام 2019، بطولة سونج كانج هو ، لى سون كيون ، تشو يو جونج، سيناريو و اخراج بونج جون هو .



