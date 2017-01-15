عرض "ياقوت وشحتوت" بمكتبة مصر الجديدة الخميس

أعلنت مكتبة مصر الجديدة عن استضافتها العرض المسرحى "ياقوت وشحتوت" لفرقة فرى أرت المسرحية, في تمام السابعة من مساء غد الخميس.







ويأتي العرض من خلال البرنامج الثقافى لشهر يونيو الذي تنظمه المكتبة ويتنوع بين العروض الفنية والندوات الثقافية التى تستهدف كافة فئات المجتمع, صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى, أمين عام جمعية مصر الجديدة.





وقالت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة إن العرض يناقش في إطار كوميدى بعض السلبيات التي ظهرت في المجتمع وانتشرت بشكل سريع, ويطرح حلولا للتخلص منها وإعادة بناء ثقافة جديدة للمجتمع ولكن بطريقة كوميدية رائعة.





المسرحية تأليف وإخراج أحمد شهاب بطولة أحمد شهاب وآية عاطف وسما وإيمان أحمد وعمرو عبدالمقصود ونسمة حمدي وأحمد فتحي ورامي العسال ومعتز سامي وهدير أحمد ومصطفى زاهر ومحمد محروس ومارينا جمال.



