غدا ..افتتاح معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان " خديوي القناة"

يفتتح غداً متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضاً أثرياً مؤقتاً تحت عنوان " خديوي القناة" بمناسبة مرور ١٥٠ عام على افتتاح قناة السويس.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن هذا المعرض يخلد ذكرى افتتاح قناة السويس من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية التي توثق هذا الحدث الهام.

و أوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة تخص الوالي محمد سعيد الذي يمثل بادرة بداية المشروع والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة في عهده.

واشار الي انه من ابرز القطع المعروضة مجموعة من العملات التي تمثل ذكرى افتتاح القناة، ومجموعة من الفناجين التي تحمل اسم وصورة الخديوي إسماعيل، ولوحة زيتية نادرة له مع ولي عهده الامير محمد توفيق واقفين امام تمثال نصفي لمؤسس الدولة العلوية محمد علي الكبير، ولوحة زيتية تعد من أندر وأبرز اللوحات التي تصور مشهد من مشاهد افتتاح القناة بريشة الفنان "ادوارد ريو،" الفنان الذي أتى به الخديوي اسماعيل خصيصاً من فرنسا لرسم مظاهر الافتتاح والاحتفال.



