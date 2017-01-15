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شريف رمزى:حفل افتتاح أمم أفريقيا مبهر للعالم وفخور بمصر ومنتخبها

شريف رمزى:حفل افتتاح أمم أفريقيا مبهر للعالم وفخور بمصر ومنتخبها

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أشاد الممثل شريف رمزى بتنظيم مصر لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء الجمعة، على استاد القاهرة.

وكتب رمزى عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "حفل افتتاح مبهر للعالم.. فخور بمصر ومنتخبها العظيم وكل التحية والتقدير لكل من شارك فى صنع هذا الافتتاح الأسطورى الذى يليق باسم مصر وشعبها".

وأضاف شريف رمزى: "بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 I’m extremely proud of my country"

وتغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوى بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولى.


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