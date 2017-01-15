عازف الكمان الياباني العالمي ريو جوتو يشارك أوركسترا القاهرة الأوبرالي

عازف الكمان الياباني العالمي ريو جوتو يشارك مع أوركسترا القاهرة الأوبرالي





يشارك عازف الكمان الياباني العالمي ريو جوتو مع المايسترو أحمد الصعيدي قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، في عروض بدار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية يومي السبت والاثنين المقبلين.





وقال "الصعيدي" إن هذا الحفل سيحقق نجاحًا كبيرًا، حيث إن جوتو أثبت نفسه كصوت مهم في الموسيقى الكلاسيكية مع جمهور كبير ومتنام في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، وقد عزف ريو في مصر لأول مرة في عام 2015، وتأتي حفلاته الأسبوع المقبل في إطار احتفالات الأوبرا بالذكري الثلاثين لإنشائها.





بدأ "جوتو" حياته المهنية في سن السابعة عندما ظهر لأول مرة في مهرجان موسيقى المحيط الهادئ في سابورو باليابان، ومنذ ذلك الحين ظهر كعازف منفرد مع العديد من الأوركسترات الرائدة في العالم تحت قيادة العديد من المايستروهات المشهورين في العديد من الأماكن المرموقة في العالم مثل الأوركسترا السيمفونية الوطنية بواشنطن وأوركسترا فيلادلفيا ونيويورك وأوركسترا مونتريال السيمفوني إلى جانب أدائه الموسيقي يقوم "جوتو" بدور مهم في تطوير التبادلات الثقافية الدولية وأنشطة المشاركة المجتمعية والتعليمية حول العالم.



