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العرض المسرحي "تحت الإنشاء" بمركز إبداع الإسكندرية

العرض المسرحي "تحت الإنشاء" بمركز إبداع الإسكندرية

تاريخ النشر

قدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم /الجمعة/، العرض المسرحى "تحت الإنشاء"، والذى يستمر ليومين، بمقر المركز وسط الاسكندرية.

العرض هو مشروع تطبيقى لطلبة استوديو الممثل، الدفعة السادسة، وهم محمد عوض ، أمنية باهى ، محمد الهلالى ، أحمد عز ، انجى امجد ، محمد الهوارى ، أحمد ايهاب ، ريهام أحمد ، احمد حكم ، طارق محمد ، بسمة محمد ، حازم خميس ، محمد عبد الرحمن ، شهد صلاح ، عبد الرحمن عيد ، استعراضات شريف عباس ، ديكور ريهام أحمد ، كتابة و إخراج محمد مرسي إبراهيم.


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