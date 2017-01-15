العرض المسرحي "تحت الإنشاء" بمركز إبداع الإسكندرية

قدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم /الجمعة/، العرض المسرحى "تحت الإنشاء"، والذى يستمر ليومين، بمقر المركز وسط الاسكندرية.

العرض هو مشروع تطبيقى لطلبة استوديو الممثل، الدفعة السادسة، وهم محمد عوض ، أمنية باهى ، محمد الهلالى ، أحمد عز ، انجى امجد ، محمد الهوارى ، أحمد ايهاب ، ريهام أحمد ، احمد حكم ، طارق محمد ، بسمة محمد ، حازم خميس ، محمد عبد الرحمن ، شهد صلاح ، عبد الرحمن عيد ، استعراضات شريف عباس ، ديكور ريهام أحمد ، كتابة و إخراج محمد مرسي إبراهيم.



