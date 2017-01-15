مهرجان "الكثبان الالكترونية" الموسيقي يعود الى الصحراء التونسية

ينطلق اعتبارا من اليوم السبت وعلى مدى يومين المهرجان الموسيقي "الكثبان الالكترونية" في قلب الصحراء التونسية بعروض يتوافد اليها الآلاف وسط ديكور الفيلم العالمي الشهير "حرب النجوم".

وتقام الدورة الثالثة للمهرجان في منطقة نفطة بولاية توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر والتي شهدت اقبالا ملحوظا في مؤشر الى عودة النشاط للقطاع السياحي في المنطقة.

ووسط ديكور فيلم "حرب النجوم"، رقص مئات على أنغام الموسيقى عصر السبت وسط انتشار أمني كثيف، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وقالت السائحة الفرنسية ميليسا فلوري (22 عاما) "يعجبني هذا النوع من المهرجانات في فرنسا، ولكن هنا في الصحراء ووسط الديكور، إنه ساحر".

أطلق المهرجان عام 2014 ثم توقف في 2015 لأسباب لوجستية قبل ان يتخذ قرار بتعليقه بعدما استهدف عشرات السياح بهجمات متشددين ارخت بظلالها على القطاع السياحي الذي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد التونسي.

ينظم المهرجان الفندقي الفرنسي التونسي علي باتريك الورغي بدعم من وزارة السياحة التونسية ويشارك فيه نحو عشرين عازفا بينهم السويسري الشهير "لوسيانو" والثلاثي الباريسي "أبولانيا".

كما يشارك التركي "باريس كا" والايراني الأميركي "بهروز" والتونسيان "بن ولولا".

وينتظر أن يستقطب الحدث نحو ستة آلاف من عشاق الموسيقى الالكترونية من تونس ودول أوروبية للاستمتاع بثلاثين ساعة بدون توقف من الايقاعات الالكترونية الصاخبة والتراثية في آن واحد.



