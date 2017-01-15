تونس ترشح "ولدي" للمنافسة على أوسكار

رشحت تونس فيلم (ولدي) للمخرج محمد بن عطية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات دولية.



وقال المركز الوطني للسينما والصورة في تونس في بيان إنه شكل لجنة من سبعة أعضاء من بينهم شيراز العتيري المديرة العامة للمركز لاختيار الفيلم المرشح.

وأضاف أن الفيلم ”حظي بأغلبية أصوات لجنة الاختيار“ خلال اجتماعها .

يتناول الفيلم قضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان وإرسالهم إلى مناطق الصراعات من خلال قصة أب يفاجأ برحيل ابنه عن البيت وسفره إلى سوريا فيقرر ترك كل شيء والذهاب للبحث عنه واستعادته مرة أخرى.



