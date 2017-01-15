د.الخشت يبحث سبل التعاون بين جامعتى القاهرة وبوخارست

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور نيكولا إستادور رئيس جامعة بوخارست والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والسفيرة عبير سليمان نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم.

وناقش الطرفان أهمية التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والزيارات العلمية، وعمل درجات علمية مشتركة، كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية شاملة للتعاون بين الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، على سعي جامعة القاهرة إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا.

ولفت الدكتور الخشت، إلى حرص الجامعة على التحالف مع كبرى الجامعات العالمية التي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة عقدت بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات مثل كورنيل الأمريكية، وبنسيلفانيا، وشغنهاي جياو تونج الصينية وغيرها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث.

ومن جانبه، قال نيكولا إستادور رئيس جامعة بوخارست، إن العلاقات الدولية بين مصر ورومانيا قوية، وأن الدولتين لهما تاريخ مشترك على كافة الأصعدة، معربًا عن رغبته في فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة القاهرة لمكانتها العريقة.

كما دعا رئيس جامعة بوخارست، الدكتور محمد الخشت لزيارة دولة رومانيا في الفترة من 4 - 7 أبريل القادم.