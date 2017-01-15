عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين والتفرغ للغناء

فاجأ الملحن عمرو مصطفى جمهوره بإعلان خبر اعتزاله للتلحين اليوم، بعد مسيره بدأت قبل 20 عامًا بتلحين أغنية «خليك فاكرني»، للمطرب عمرو دياب، والتي كانت بداية تعاون مشترك مع الهضبة والملحن الشاب آنذاك.







وكتب مصطفى عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «"النهارده هكون تميت ٢٠ سنه كملحن ذكري اول اغنيه خليك فاكرني، البدايه كانت خليك فاكرني والنهايه كانت طبعا قادرين نعملها.. وبدايه مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي ان شاء الله».