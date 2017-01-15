اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين والتفرغ للغناء

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين والتفرغ للغناء

تاريخ النشر

فاجأ الملحن عمرو مصطفى جمهوره بإعلان خبر اعتزاله للتلحين اليوم، بعد مسيره بدأت قبل 20 عامًا بتلحين أغنية «خليك فاكرني»، للمطرب عمرو دياب، والتي كانت بداية تعاون مشترك مع الهضبة والملحن الشاب آنذاك.

وكتب مصطفى عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «"النهارده هكون تميت ٢٠ سنه كملحن ذكري اول اغنيه خليك فاكرني، البدايه كانت خليك فاكرني والنهايه كانت طبعا قادرين نعملها.. وبدايه مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي ان شاء الله».

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content