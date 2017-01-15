أحمد عز وكريم عبد العزيز يجتمعان في فيلم عن "1919"

أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن مفاجأة فنية لجمهوره وجمهور زميله أحمد عز، كاشفاً عن تجربة فنية ستجمع الثنائي خلال الأشهر المقبلة.







ونشر كريم عبد العزيز صورة تجمعه بأحمد عز خلال التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، يتولى مروان حامد إخراجه.





الفيلم تبدأ أحداثه عام 1919 وتستمر حتى عام 1924، وهي الحقبة التي شهدت مقاومة وطنية في مصر ضد الاستعمار البريطاني. ويجسد الفيلم مجموعة من القصص الحقيقية لأبطال عاشوا في تلك الفترة وقدموا التضحيات من أجل حصول مصر على استقلالها من بريطانيا.





وفي الصورة التي نشرها عبد العزيز، ظهر هو وعز بملابس خاصة بهذه الحقبة الزمنية خلال جلسة التحضيرات الخاصة بالفيلم، كما ظهر من خلفهما رقم 1919 في الديكور الخاص بالفيلم.





وأعلن صناع الفيلم عن طرحه بدور العرض في الصيف المقبل.





ويستمر تعاون كريم عبد العزيز في الفيلم مع الثنائي أحمد مراد ومروان حامد بعدما قدموا سوياً ثنائية "الفيل الأزرق" الذي حقق نجاحاً سينمائياً كبيراً، كما أعلنوا عن تقديم جزء ثالث من الفيلم نفسه.