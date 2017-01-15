محمد فراج: أقدم في "الممر" دور جندي صعيدي وتدربت كثيرا لإتقان اللهجة

كشف الفنان محمد فراج عن دوره في فيلم الممر الذي يشارك في بطولته حيث يؤدي شخصية قناص في الجيش من أصول صعيدية خلال الفترة من هزيمة 67 وحتى حرب 1973 مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يلعب فيها شخصية جندي أو صعيدي ولذلك كان الفيلم به تحديات على أكثر من مستوى.





وقال فراج - في تصريح اليوم الاثنين - تدربت على اللهجة الصعيدية على يد متخصصين لفترة طويلة لإتقانها خاصة وأن الشخصية أصولها من محافظة سوهاج وكان يجب أن أتقن هذه اللهجة لأن الصعيد ليس لهجة واحدة مشيرا إلى أن إتقان اللهجة بجانب الطبيعية في أدائها هما سلاح التميز للبعد عن المعتاد في الدراما المصرية.





وأضاف أن الشخصية وصلت إلى حد التأثير على حياته وتعاملاته الشخصية بعدها أصبح يتحدث اللهجة بين زملائه وأصدقاؤه دون قصد في أغلب الأوقات بسبب تمرنه لفترات طويلة عليها لدرجة أن بعض المفردات أصبح يستخدمها بشكل يومي بشكل عفوي.





فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





ويشارك في بطولة الفيلم النجوم أحمد عز, أحمد رزق, إياد نصار,أحمد فلوكس, محمد فراج, أحمد صلاح حسني, محمد الشرنوبي, محمد جمعة, محمود حافظ, أمير صلاح الدين, أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي, كما يضم الفيلم هند صبري, شريف منير, أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف, والموسيقى التصويرية للفيلم للموسيقار عمر خيرت.







