عبد الدايم تعلن اسم سمير سيف رئيسا للدورة 23 من القومي للسينما

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اسم المخرج الراحل الدكتور سمير سيف رئيسا للدورة 23 من المهرجان القومي للسينما عرفانا بما بذله من جهد تمهيدا لإقامتها.

وأضافت عبدالدايم خلال حفل تأبين الراحل سمير سيف الذي نظمه المركز القومي للسينما اليوم الأحد أن لمسة الوفاء التي تقدمها الثقافة المصرية لاسم الراحل تأتي تقديرا لأعماله المتميزة وإنجازاته فى الحياة الثقافية والفنية التي ساهمت في تشكيل وجدان الأمة.

مؤكدة أن الوطن سيظل يذكر أبنائه المبدعين الذين شاركوا في صنع جزء من تاريخ قواه الناعمة.

وكانت وزير الثقافة قد أهدت شهادة تقدير لاسم الراحل وتسلمها نجله دانى الذي ألقى كلمة توجه خلالها بالشكر لوزارة الثقافة على تكريم اسم والده.

مستعرضا جزء من سيرته الذاتية كما روى العديد من النجوم والسينمائيين بعض ذكرياتهم الإنسانية والعملية مع الراحل منهم ليلى علوى وإلهام شاهين ومدير التصوير سمير فرج ومدير التصوير محسن احمد وغيرهم.

وتضمنت الإحتفالية فيلما وثائقيا استعرض أهم أعمال الراحل سمير سيف وتم إهداء الحضور كتيب تناول مسيرته الفنية قام بإعداده حسين عبد اللطيف وتم عرض فيلم المولد.



